Комитет парламента Кыргызстана одобрил проект соглашения о воздушном сообщении с Азербайджаном

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана, на котором были рассмотрены различные проекты в области транспорта, а также cоглашение о воздушном сообщении Кыргызской Республики с Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, выступая на заседании статс-секретарь министерства экономики Айдай Курманова заявила, что при открытии новых авиасообщений создаются инвестиционные возможности, могут начаться инвестиционные проекты.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Эрнис Мамырканов же в свою очередь сказал, что с Азербайджаном уже началось авиасообщение, и в проекте соглашения есть пункты, которые предусматривают обмен авиачастот обеими сторонами.

В конце заседания проект соглашения о воздушном сообщении с Азербайджаном был одобрен.

Напомним, что первый рейс ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку-Бишкек состоялся 26 октября.