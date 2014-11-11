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    Комитет парламента Кыргызстана одобрил проект соглашения о воздушном сообщении с Азербайджаном

    На заседании комитета парламента была отмечена важность открытия авиасообщения между Баку и Бишкеком

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана, на котором были рассмотрены различные проекты в области транспорта, а также cоглашение о воздушном сообщении Кыргызской Республики с Азербайджанской Республикой.

    Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, выступая на заседании статс-секретарь министерства экономики Айдай Курманова заявила, что при открытии новых авиасообщений создаются инвестиционные возможности, могут начаться инвестиционные проекты.

    Заместитель министра транспорта и коммуникаций Эрнис Мамырканов же в свою очередь сказал, что с Азербайджаном уже началось авиасообщение, и в проекте соглашения есть пункты, которые предусматривают обмен авиачастот обеими сторонами.

    В конце заседания проект соглашения о воздушном сообщении с Азербайджаном был одобрен.

    Напомним, что первый рейс ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку-Бишкек состоялся 26 октября. 

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