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Когда откроются платежные терминалы на станции метро “Гянджлик”?

Когда откроются платежные терминалы на станции метро “Гянджлик”? Терминалами оплаты можно воспользоватьсяч в вестибюле станции метро "Гянджлик" с 06:30 до 12:00
Инфраструктура
11 августа 2020 г. 11:34
Когда откроются платежные терминалы на станции метро “Гянджлик”?

С сегодняшнего дня платежные терминалы в вестибюле станции метро "Гянджлик" будут открыты утром в часы пик.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В сообщении отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться терминалами оплаты в вестибюле станции метро "Гянджлик" с 06:30 до 12:00. "Мы призываем пассажиров пользоваться медицинскими масками в вестибюлях и соблюдать социальную дистанцию. Рекомендуем пополнять баланс BakıKart в плановом порядке, чтобы свести к минимуму риск заражения".

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Версия на азербайджанском языке “Gənclik” metro stansiyasındakı ödəmə terminalları nə vaxtdan açılacaq?

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