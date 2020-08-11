Когда откроются платежные терминалы на станции метро “Гянджлик”?

Терминалами оплаты можно воспользоватьсяч в вестибюле станции метро "Гянджлик" с 06:30 до 12:00

С сегодняшнего дня платежные терминалы в вестибюле станции метро "Гянджлик" будут открыты утром в часы пик.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В сообщении отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться терминалами оплаты в вестибюле станции метро "Гянджлик" с 06:30 до 12:00. "Мы призываем пассажиров пользоваться медицинскими масками в вестибюлях и соблюдать социальную дистанцию. Рекомендуем пополнять баланс BakıKart в плановом порядке, чтобы свести к минимуму риск заражения".