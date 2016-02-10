​Казахстан строит новый порт на побережье Каспия

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Паромный комплекс в порту Курык, который строится в 100 км от Актау, не будет конкурировать с существующим морским портом.

Как передает Report со ссылкой на Курсив.kz, об этом сообщил начальник управления водного транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана Касым Тлепов.

К.Тлепов отметил, что в перспективе планируется активно развивать транспортный коридор Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция. По его словам, через этот маршрут будут транспортироваться товары из КНР в Европу: "И есть риски, что морпорт Актау с такой нагрузкой может не справиться".

По данным ведомства, в прошлом году на строительство паромного комплекса в порту Курык было выделено около 5 млрд. тенге (13,692 млн. долларов США), в 2016 году предусмотрено еще 7 млрд. тенге (19,169 млн. долларов). В ближайшее время планируется сдать первую очередь проекта: завершается строительство железнодорожных путей, объектов электроснабжения и самой станции.

"На сегодняшний день паромный комплекс Актау работает на пределе своей проектной мощности. При проектной мощности в 2 млн. тонн, через него переваливалось в позапрошлые года порядка 1,9-2 млн. тонн. Объемы грузов и грузопоток растут, порт Актау справиться не может. Расширять порт Актау из-за ограниченности территории мы не могли. Поэтому было принято решение построить паромный комплекс большей мощности. Конкуренции паромный комплекс в порту Курык порту Актау не составит", - отметил К.Тлепов.