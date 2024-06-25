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Казахстан, КНР и Беларусь создадут терминал для обработки грузов, перевозимых по маршруту Китай - Европа

Казахстан, КНР и Беларусь создадут терминал для обработки грузов, перевозимых по маршруту Китай - Европа Казахстан, Китай и Беларусь договорились о развитии совместных логистических услуг.
Инфраструктура
25 июня 2024 г. 09:18
Казахстан, КНР и Беларусь создадут терминал для обработки грузов, перевозимых по маршруту Китай - Европа

Казахстан, Китай и Беларусь договорились о развитии совместных логистических услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.

“Казахстанское АО "KTZ Express", китайская компания "Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd". и белорусcкое ООО "Юнионвэй" подписали Меморандум о намерениях по развитию совместных логистических услуг. Документ подписан 25 июня в Шанхае в рамках выставки Transport logistic China 2024”, - говорится в информации.

В частности, стороны договорились объединить усилия путем создания на станции Свислочь в Беларуси логистического терминала для обработки и распределения грузов, транспортируемых по маршруту Китай - Европа и в обратном направлении.

"Данный шаг является важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры и создании новых возможностей для увеличения транзитного потенциала Казахстана", - отмечает Минтранс.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan, Çin və Belarus Çin-Avropa marşrutu ilə daşınacaq yüklərin emalı üçün terminal yaradacaq
Версия на английском языке Breaking barriers: Kazakhstan, China, Belarus forge new trade corridor

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