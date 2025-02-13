Из-за ДТП с грузовиком на одной из улиц в Ясамальском районе Баку возник затор

Из-за ДТП с грузовиком на одной из улиц в Ясамальском районе Баку возник затор

На улице А.Ахвердиева в Ясамальском районе Баку затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля.

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На улице А.Ахвердиева в Ясамальском районе Баку затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля. Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Государственной дорожной полиции. Согласно информации, на территории принимаются меры для устранения затора. "В настоящее время на пересечении улиц А.Ахвердиева и А.Джамиля в Ясамальском районе столицы образовался затор из-за столкновения грузового автомобиля с деревом. Сотрудники Бакинского городского управления дорожной полиции принимают соответствующие меры для обеспечения безопасности участников движения", - добавили в ведомстве. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram