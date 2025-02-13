Из-за ДТП с грузовиком на одной из улиц в Ясамальском районе Баку возник затор

На улице А.Ахвердиева в Ясамальском районе Баку затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля.
Как передает
Согласно информации, на территории принимаются меры для устранения затора.
"В настоящее время на пересечении улиц А.Ахвердиева и А.Джамиля в Ясамальском районе столицы образовался затор из-за столкновения грузового автомобиля с деревом. Сотрудники Бакинского городского управления дорожной полиции принимают соответствующие меры для обеспечения безопасности участников движения", - добавили в ведомстве.