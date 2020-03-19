​Из Азербайджана на родину отправлены 100 граждан Германии

Германская авиакомпания Lufthansa обеспечила доставку 100 граждан Германии из Азербайджана в Гамбург чартерным рейсом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Германии в Азербайджане.
Согласно информации, отправка граждан осуществлялась при поддержке Сената Гамбурга и Федерального министерства иностранных дел Германии.
Посольство выразило благодарность государственным структурам Азербайджана, аэропорту Гейдара Алиева и авиакомпании Lufthansa, участвующим в процессе отправки граждан Германии из страны.