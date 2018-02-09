Из Астары в Москву могут запустить пассажирский поезд

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан направил предложение России и Ирану в связи с запуском пассажирского поезда Астара-Москва.

Как сообщает Report, по словам председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова, иранская сторона дала свое согласие.

По его словам, Азербайджан заинтересован в использовании российских поездов в этом направлении: "Мы не хотим эксплуатировать наши поезда в этом направлении, а использовать российские поезда. Из Астары в Баку будет работать электричка. Это может быть и скорый поезд. Тем самым, время прибытия сократится до 4-5 часов".

Гурбанов также отметил, что строительство новых железнодорожных линий в пригородах Баку и регионах будет осуществляться за счет средств государственного бюджета: "В этом году нам выделено 369 млн манатов, из них 100 млн манатов - для пригородов Баку".