​Исполнительной власти Хачмазского района выделено 4 млн. манатов

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гусарчай-Пиргулуоба-Ени Хаят Хачмазского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гусарчай-Пиргулуоба-Ени Хаят, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 8 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2014 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики поручено выделить Исполнительной власти Хачмазского района 4,0 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование суммы, предусмотренной в части 1 настоящего распоряжения.