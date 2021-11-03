IATA рассказала о росте грузовых авиаперевозок в мире

Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в сентябре 2021 года на 9,1% к аналогичному периоду 2019 года.

Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в сентябре 2021 года на 9,1% к аналогичному периоду 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В августе аналогичный рост составлял 7,5%, отмечается в релизе. В сентябре 2021 года к сентябрю 2020 года рост показателя оценивается в 15,1%.

"Грузовые авиаперевозки выросли на 9,1% в сентябре к доковидным уровням. Преимуществом является загруженность со стороны цепи поставок, поскольку производители обращаются к воздушному транспорту из-за скорости. Но серьезные ограничения по загрузке продолжают ограничивать способность грузовых авиаперевозок удовлетворять дополнительный спрос", — считает глава IATA Вилли Уолш. Если не решить эти проблемы, то перебои в цепи поставок могут замедлить восстановление экономики на фоне пандемии, считает Уолш.

При этом пассажирские авиаперевозки в сентябре сократились на 53,4% к докризисному уровню (сентябрю 2019 года) после августовского падения на 56%. Объем международных пассажирских авиаперевозок в сентябре упал на 69,2% к сентябрю 2019 года, внутренних — на 24,3%.

Согласно данным IATA, самое сильное падение к докризисному уровню было зафиксировано в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (-69%) и Ближнего Востока (-65,9%). Снижение в Африке составило 61,4%, в Европе – 50,3%, а в странах Латинской Америки – 39,4%. Наименьшее снижение наблюдалось в Северной Америке — на 30,5%.

По данным ассоциации, самый сильный рост грузовых авиаперевозок в сентябре по сравнению с "доковидным" сентябрем 2019 года наблюдался в странах Африки (32,8%), Северной Америки (22,6%) и Ближнего Востока (17,6%). В странах Европы наблюдался более умеренный рост — на 5,9%. Снижение было зафиксировано в странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона — на 15,7% и 0,2% соответственно.

В том числе, объем международных грузовых авиаперевозок вырос на 9,4% к сентябрю 2019 года, а к сентябрю 2020 года поднялся на 18,4%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в сентябре вырос на 37,9% в годовом выражении. Авиакомпании РФ увеличили международные грузовые перевозки на 40,7%, внутренние — на 23,8%.