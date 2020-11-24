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IATA планирует создать медицинский проездной для возобновления полетов

IATA планирует создать медицинский проездной для возобновления полетов Испытания проездного намечены на конец этого года, полноценный запуск – на I квартал 2021 года
Инфраструктура
24 ноября 2020 г. 10:22
IATA планирует создать медицинский проездной для возобновления полетов
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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует создать медицинский проездной (IATA Travel Pass), который, как ожидается, будет способствовать безопасному открытию границ.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения рисков распространения COVID-19 при открытии своих границ для путешественников без карантинных мер.

"IATA Travel Pass будет управлять и проверять поток необходимой информации о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками", – говорится в сообщении ассоциации.

Разработку такого решения IATA ведет совместно с International Airlines Group, которая объединяет British Airlines и Iberia. Испытания проездного намечены на конец этого года, полноценный запуск – на I квартал 2021 года.

"Сегодня границы заперты на два замка. Тестирование – это первый ключ к тому, чтобы позволить международные поездки без карантинных мер. Второй ключ – это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, обмена и проверки тестовых данных, соответствующих удостоверениям личности путешественников, согласно требованиям пограничного контроля. Это работа IATA Travel Pass", – сказал гендиректор IATA Александр де Жуньяк, слова которого приведены в сообщении.

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Версия на английском языке IATA creates digital health pass for secure border reopening

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