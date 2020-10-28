Хитроу уступил место главного аэропорта Европы

Учитывая, что количество заразившихся COVID-19 в мире снова растет, управляющая компания аэропорта значительно ухудшила собственный прогноз по пассажиропотоку в этом и следующем годах

Лондонский аэропорт Хитроу уступил первенство в Европе по пассажиропотоку.

Как передает Report, об этом отмечается в пресс-релизе аэропорта, впервые первую строчку по этому показателю занял парижский аэропорт имени Шарля де Голля. Третье место в рейтинге по-прежнему занимает амстердамский Схипхол.

Хитроу, как и другие аэропорты Европы, зафиксировал существенное сокращение числа пассажиров в этом году из-за пандемии COVID-19. Однако у главных конкурентов лондонского хаба уже введена система тестирования пассажиров на наличие коронавирусной инфекции, благодаря чему они смогли частично восстановить свою работу. В Британии же подобная система должна заработать только с 1 декабря.

Учитывая, что количество заразившихся COVID-19 в мире снова растет, управляющая компания аэропорта значительно ухудшила собственный прогноз по пассажиропотоку в этом и следующем годах. Согласно новым оценкам, в нынешнем году аэропортом воспользуются всего 22,6 млн человек. Еще в июне компания ожидала, что этот показатель составит 29,2 млн, а в прошлом году пассажиропоток Хитроу достиг 81 млн.

В следующем году Хитроу надеется принять около 37 млн пассажиров (в июне компания говорила о возможных 62,8 млн клиентов в 2021 году). Сохраняющиеся тяжелые условия на протяжении всего года привели к тому, что чистый убыток аэропорта по итогам девяти месяцев достиг уже 1,5 млрд фунт стерлингов.