О нас
Report Georgia

Хитроу уступил место главного аэропорта Европы

Хитроу уступил место главного аэропорта Европы Учитывая, что количество заразившихся COVID-19 в мире снова растет, управляющая компания аэропорта значительно ухудшила собственный прогноз по пассажиропотоку в этом и следующем годах
Инфраструктура
28 октября 2020 г. 16:05
Хитроу уступил место главного аэропорта Европы

Лондонский аэропорт Хитроу уступил первенство в Европе по пассажиропотоку.

Как передает Report, об этом отмечается в пресс-релизе аэропорта, впервые первую строчку по этому показателю занял парижский аэропорт имени Шарля де Голля. Третье место в рейтинге по-прежнему занимает амстердамский Схипхол.

Хитроу, как и другие аэропорты Европы, зафиксировал существенное сокращение числа пассажиров в этом году из-за пандемии COVID-19. Однако у главных конкурентов лондонского хаба уже введена система тестирования пассажиров на наличие коронавирусной инфекции, благодаря чему они смогли частично восстановить свою работу. В Британии же подобная система должна заработать только с 1 декабря.

Учитывая, что количество заразившихся COVID-19 в мире снова растет, управляющая компания аэропорта значительно ухудшила собственный прогноз по пассажиропотоку в этом и следующем годах. Согласно новым оценкам, в нынешнем году аэропортом воспользуются всего 22,6 млн человек. Еще в июне компания ожидала, что этот показатель составит 29,2 млн, а в прошлом году пассажиропоток Хитроу достиг 81 млн.

В следующем году Хитроу надеется принять около 37 млн пассажиров (в июне компания говорила о возможных 62,8 млн клиентов в 2021 году). Сохраняющиеся тяжелые условия на протяжении всего года привели к тому, что чистый убыток аэропорта по итогам девяти месяцев достиг уже 1,5 млрд фунт стерлингов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
26 октября 2020 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi