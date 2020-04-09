​ГСАТ: Плотность пассажироперевозок в Азербайджане снизилась

В настоящее время в Азербайджане не наблюдается плотности пассажироперевозок.
Об этом сообщила Report глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахярова.
"Мы говорили о том, что при внутригородском и межрайонном сообщении в Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Мингячевире, Шеки, Ширване, Сальяне, Товузе, Газахе и Барде наблюдается плотность пассажироперевозок. На сегодняшний день в этих регионах плотность пассажирских перевозок снизилась до 80%", - отметила она.
По ее словам, в настоящее время плотность пассажиров наблюдается в перевозках между городами Баку и Сумгайыт: "Для регулирования этого процесса инспекторы службы на остановках проверяют наличие разрешений у пассажиров в салонах автобусов".