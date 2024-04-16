Грузовые и пассажирские перевозки по железным дорогам в Азербайджане увеличились

В январе-марте этого года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 4,5 млн тонн грузов и 1 млн 881,3 тыс. пассажиров.

В январе-марте этого года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 4,5 млн тонн грузов и 1 млн 881,3 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, это соответственно на 0,3% и 24,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

В среднем за отчетный период в сутки было загружено 355 и выгружено 416 вагонов. За сутки по северному направлению железной дороги было выполнено 16,3 тыс. тонн погрузочных работ, по западному - 3,4 тыс. тонн, по южному - 0,9 тыс. тонн.