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Грузовые и пассажирские перевозки по железным дорогам в Азербайджане увеличились

Грузовые и пассажирские перевозки по железным дорогам в Азербайджане увеличились В январе-марте этого года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 4,5 млн тонн грузов и 1 млн 881,3 тыс. пассажиров.
Инфраструктура
16 апреля 2024 г. 13:05
Грузовые и пассажирские перевозки по железным дорогам в Азербайджане увеличились

В январе-марте этого года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 4,5 млн тонн грузов и 1 млн 881,3 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, это соответственно на 0,3% и 24,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

В среднем за отчетный период в сутки было загружено 355 и выгружено 416 вагонов. За сутки по северному направлению железной дороги было выполнено 16,3 тыс. тонн погрузочных работ, по западному - 3,4 тыс. тонн, по южному - 0,9 тыс. тонн.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees growth in cargo and passenger transportations by rail
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəmir yolları ilə yük və sərnişin daşınması artıb

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