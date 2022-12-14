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Грузоперевозки по TRACECA выросли более чем на 26%

Грузоперевозки по TRACECA выросли более чем на 26% За январь-октябрь текущего года по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) перевезено 42 424,6 тыс тонн, грузооборот составил 10 518,6 млн тонн-км.
Инфраструктура
14 декабря 2022 г. 17:58
Грузоперевозки по TRACECA выросли более чем на 26%

За январь-октябрь текущего года по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) перевезено 42 424,6 тыс. тонн, а грузооборот составил 10 518,6 млн т-км.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Госкомстат Азербайджана.

По информации, это на 26,9 % и 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, соответственно.

За 10 месяцев 22 918,6 тыс. тонн или 54 % грузов было перевезено автомобильным, 13 896,2 тыс. тонн или 32,8% - железнодорожным, 5 609,8 тыс. тонн или 13,2% - водным транспортом.

На долю транзитных грузов, перевозимых по коридору, пришлось 27,1%, или 11 498,4 тыс. тонн.

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Версия на английском языке Freight transportation via TRACECA grows over 26%
Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində yük daşımaları 27 % artıb

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