Грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA сократились

В январе-апреле 2019 года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 16,861 млн тонн грузов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 209,5 тыс. тонн или 1,2% меньше.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, грузооборот через территорию Азербайджана по коридору TRACECA составил 3 603,6 млн т/км, что в сравнении с тем же периодом 2018 года на 75,8 млн т/км или 2,1% м меньше.

Согласно статданным, 10,835 млн тонн (64,3%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 4,257 млн тонн (25,2%) - железнодорожным, 1,77 млн тонн (10,5%) - морским транспортом.

Транзитные грузы составили 2,809 млн тонн или 16,7% грузоперевозок по транспортному коридору, что на 611 тыс. тонн или 17,9% меньше показателя за прошлый год.