Грузооборот Бакинского порта вырос на 20%

Количество переваленных крупнотоннажных транспортных средств (TIR) и контейнеров в 2020 году было рекордным за последние 30 лет

Объем грузоперевалок через Бакинский порт составил более 4,8 млн тонн, что на 20% превышает соответствующий показатель 2019 года. Доля транзитных грузов составила 87% от общего объема грузоперевалок.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Количество переваленных крупнотоннажных транспортных средств (TIR) и контейнеров в 2020 году было рекордным за последние 30 лет. Количество TIR по сравнению с прошлым годом выросло на 28% и достигло 43 218. Из них 27 934 единиц (65%) следовало по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку, 15 284 (35%) - Баку-Курык-Баку. За отчетный период зафиксирован рост перевалки контейнеров на 14% - до 40 345 контейнеров в эквиваленте TEU. Объем перевалки сухих грузов увеличился в 2,8 раза и составил 711,7 тыс. тонн.

По сравнению с последними 5 годами, в 5 раз увеличился объем перевалки TIR, в 3 раза - контейнеров, в 3,5 раза – сухих грузов.

Объем перевалки нефти и нефтепродуктов на нефтяном терминале в Дюбенди в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился в 1,5 раза и составил 498 577 тонн.

На паромном терминале Бакинского порта произошло сокращение перевалки вагонов. Так, в 2020 году перевалка вагонов в годовом сравнении сократилась на 15% - 37 447 ед. Из них 19 761 вагонов отправлено по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку (53%), а 17 686 вагонов - Баку-Курык/Актау-Баку (47%).

В 2020 году произошло сокращение пассажирских перевозок из-за ограничений, введенных на границах в связи с пандемией COVID-19, и составило 25 609 человек.