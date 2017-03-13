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    Группа работников "Азерсу" награждена - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения© President.az

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам Открытого акционерного общества "Aзерсу" почетного звания "Заслуженный инженер".

    Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии водного хозяйства в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

    Байрамову Оруджу Сулу оглу

    Гулиеву Афтандилу Таваккюль оглу

    Гулиеву Сидги Гасаналы оглу.

    Другим распоряжением главы государства, по случаю 100-летия сдачи в эксплуатацию комплекса водных установок Шоллар-Баку за заслуги в развитии водного хозяйства в Азербайджане медалью "Терегги" награждаются следующие работники Открытого акционерного общества "Азерсу":

    Aсланов Оруджгулу Дилавер оглу

    Джафарова Кямаля Сарваз гызы

    Дюньямалыев Бекир Бахадыр оглу

    Абилов Фазиль Адиль оглу

    Алиев Амирхан Мамахан оглу

    Гашимов Тейюб Сафар оглу

    Гусейнов Видади Гусейн оглу

    Ильясов Рафиг Иса оглу

    Гасымов Захид Закир оглу

    Мамедгулиева Разия Шамсибала гызы

    Mамедов Шакир Баги оглу

    Mирзоев Джамаледдин Сираджаддин оглу

    Насруллаев Джалил Мухаммед оглу

    Рзаева Гюллю Адыгезал гызы

    Сафаралиев Альхан Сархан оглу

    Талвердиев Валех Мисрихан оглу.

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