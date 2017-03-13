Группа работников "Азерсу" награждена - СПИСОК

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам Открытого акционерного общества "Aзерсу" почетного звания "Заслуженный инженер".

Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии водного хозяйства в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Байрамову Оруджу Сулу оглу

Гулиеву Афтандилу Таваккюль оглу

Гулиеву Сидги Гасаналы оглу.

Другим распоряжением главы государства, по случаю 100-летия сдачи в эксплуатацию комплекса водных установок Шоллар-Баку за заслуги в развитии водного хозяйства в Азербайджане медалью "Терегги" награждаются следующие работники Открытого акционерного общества "Азерсу":

Aсланов Оруджгулу Дилавер оглу

Джафарова Кямаля Сарваз гызы

Дюньямалыев Бекир Бахадыр оглу

Абилов Фазиль Адиль оглу

Алиев Амирхан Мамахан оглу

Гашимов Тейюб Сафар оглу

Гусейнов Видади Гусейн оглу

Ильясов Рафиг Иса оглу

Гасымов Захид Закир оглу

Мамедгулиева Разия Шамсибала гызы

Mамедов Шакир Баги оглу

Mирзоев Джамаледдин Сираджаддин оглу

Насруллаев Джалил Мухаммед оглу

Рзаева Гюллю Адыгезал гызы

Сафаралиев Альхан Сархан оглу

Талвердиев Валех Мисрихан оглу.