Госагентство автодорог обратилось к водителям

В ночь с 13 на 14 августа (с 01:00 до 06:00) на 25-м км автодороги Баку-Шамахы-Евлах, а также на пересечении проспекта Мардакян с автомобильной дорогой Гала-Пираллахы будут установлены платформы наземных пешеходных переходов.

В ночь с 13 на 14 августа (с 01:00 до 06:00) на 25-м км автодороги Баку-Шамахы-Евлах, а также на пересечении проспекта Мардакян с автомобильной дорогой Гала-Пираллахы будут установлены платформы наземных пешеходных переходов.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

"В связи с этим водителей просят быть внимательными при движении по этим участкам в указанное время, соблюдать требования Правил дорожного движения и временных дорожных знаков.

Приносим извинения за временные неудобства", - заявили в ведомстве.