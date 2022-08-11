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Госагентство автодорог обратилось к водителям

Госагентство автодорог обратилось к водителям В ночь с 13 на 14 августа (с 01:00 до 06:00) на 25-м км автодороги Баку-Шамахы-Евлах, а также на пересечении проспекта Мардакян с автомобильной дорогой Гала-Пираллахы будут установлены платформы наземных пешеходных переходов.
Инфраструктура
11 августа 2022 г. 15:33
Госагентство автодорог обратилось к водителям

В ночь с 13 на 14 августа (с 01:00 до 06:00) на 25-м км автодороги Баку-Шамахы-Евлах, а также на пересечении проспекта Мардакян с автомобильной дорогой Гала-Пираллахы будут установлены платформы наземных пешеходных переходов.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

"В связи с этим водителей просят быть внимательными при движении по этим участкам в указанное время, соблюдать требования Правил дорожного движения и временных дорожных знаков.

Приносим извинения за временные неудобства", - заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi sürücülərə müraciət edib

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