Глава государства: На освобожденных землях у нас есть большие речные ресурсы

"Во время своих неоднократных поездок в Карабахский регион я интересовался данным вопросом и видел, что это создает большие проблемы"

"В Агдамском районе находится Хачинчайское водохранилище, есть водохранилище недалеко от города Физули, точнее, разрушенного города. По моему указанию туда уже командированы группы. На освобожденных землях есть и другие водохранилища. Необходимо проанализировать все их параметры. Конечно, мы будем рационально использовать эти водохранилища. После того, как наши граждане вернутся на освобожденные земли, это, конечно, создаст для них дополнительные возможности".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Параллельно с этим на освобожденных землях у нас есть большие речные ресурсы. Мы были лишены и их. Сегодня реки, формирующиеся на освобожденных землях, являются нашими основными реками. Тертерчай формируется на территории Кяльбаджарского района. Однако ненавистный враг лишал нас вод Тертерчая. Во время своих неоднократных поездок в Карабахский регион я интересовался данным вопросом и видел, что это создает большие проблемы. К примеру, полностью перекрывали воду Тертера. Река Тертерчай, можно сказать, во многих местах высохла. Сейчас мы вернулись к Тертерчаю, его истоку. Там формируются многие реки – река Базарчай – ее называют и Баргюшад, река Хакари, Охчучай - более 10 рек. Необходимо проанализировать их потенциал. Следует провести правильный анализ, связанный с руслом рек, как нам рационально использовать эти реки. Многие из них впадают в Араз", - сказал президент.