О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава государства: На освобожденных землях у нас есть большие речные ресурсы

Глава государства: На освобожденных землях у нас есть большие речные ресурсы "Во время своих неоднократных поездок в Карабахский регион я интересовался данным вопросом и видел, что это создает большие проблемы"
Инфраструктура
5 апреля 2021 г. 17:57
Глава государства: На освобожденных землях у нас есть большие речные ресурсы

"В Агдамском районе находится Хачинчайское водохранилище, есть водохранилище недалеко от города Физули, точнее, разрушенного города. По моему указанию туда уже командированы группы. На освобожденных землях есть и другие водохранилища. Необходимо проанализировать все их параметры. Конечно, мы будем рационально использовать эти водохранилища. После того, как наши граждане вернутся на освобожденные земли, это, конечно, создаст для них дополнительные возможности".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Параллельно с этим на освобожденных землях у нас есть большие речные ресурсы. Мы были лишены и их. Сегодня реки, формирующиеся на освобожденных землях, являются нашими основными реками. Тертерчай формируется на территории Кяльбаджарского района. Однако ненавистный враг лишал нас вод Тертерчая. Во время своих неоднократных поездок в Карабахский регион я интересовался данным вопросом и видел, что это создает большие проблемы. К примеру, полностью перекрывали воду Тертера. Река Тертерчай, можно сказать, во многих местах высохла. Сейчас мы вернулись к Тертерчаю, его истоку. Там формируются многие реки – река Базарчай – ее называют и Баргюшад, река Хакари, Охчучай - более 10 рек. Необходимо проанализировать их потенциал. Следует провести правильный анализ, связанный с руслом рек, как нам рационально использовать эти реки. Многие из них впадают в Араз", - сказал президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azad edilmiş torpaqlarda bizim böyük çay resurslarımız var"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент Азербайджана: Мы должны избавиться от земляных каналов
Президент Азербайджана: Мы должны избавиться от земляных каналов
5 апреля 2021 г. 17:56
Министр финансов Грузии посетил таможенный пункт на границе с Азербайджаном
Министр финансов Грузии посетил таможенный пункт на границе с Азербайджаном
5 апреля 2021 г. 15:24
В бюджетных выплатах Госслужбы автотранспорта выявлены недочеты
В бюджетных выплатах Госслужбы автотранспорта выявлены недочеты
5 апреля 2021 г. 13:31
Счетная палата раскрыла недочеты ГААД
Счетная палата раскрыла недочеты ГААД
5 апреля 2021 г. 12:58
Застрявшие из-за инцидента с контейнеровозом суда прошли Суэцкий канал
Застрявшие из-за инцидента с контейнеровозом суда прошли Суэцкий канал
5 апреля 2021 г. 12:51
Авиакомпания flydubai вернет на рейсы самолеты с креслами-кроватями
Авиакомпания flydubai вернет на рейсы самолеты с креслами-кроватями
5 апреля 2021 г. 09:56
В Баку будут изменены схемы движения нескольких маршрутных автобусов
В Баку будут изменены схемы движения нескольких маршрутных автобусов
4 апреля 2021 г. 18:52
На автомагистралях Баку снижена скорость движения
На автомагистралях Баку снижена скорость движения
3 апреля 2021 г. 08:28
Египет требует компенсацию более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала
Египет требует компенсацию более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала
2 апреля 2021 г. 19:21
На Абшероне строят новую дорогу к вулканам
ФотоНа Абшероне строят новую дорогу к вулканам
2 апреля 2021 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi