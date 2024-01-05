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Глава CBRA: Средний коридор создал новые возможности

Глава CBRA: Средний коридор создал новые возможности Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) создал новые возможности.
Инфраструктура
5 января 2024 г. 12:50
Глава CBRA: Средний коридор создал новые возможности

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) создал новые возможности.

Об этом Report заявил глава Ассоциации трансграничных исследований (Cross-Border Research Association - CBRA) Майкл Эллис.

По его словам, в настоящее время возможностями этого маршрута пользуются европейские страны.

"Я очень рад, что Азербайджан электронизирует транспортные перевозки. Страны Среднего коридора должны облегчить прохождение грузов. Важным фактором в этом направлении является обмен информацией. В настоящее время в мире существует ряд проблем с транспортным потоком. Контейнеры должны транспортироваться быстро. Объемы торговли в мире растут, соответственно, транспортные сети должны расширяться", - заявил М. Эллис.

По его словам, российско-украинская война негативно сказалась на перевозках. "При этом война показала, что имеющихся транспортных возможностей недостаточно, и роль Среднего коридора возросла", - отметил глава CBRA.

Он также коснулся сотрудничества возглавляемой им Ассоциации с Азербайджаном, отметив, что перспективы данного сотрудничества обсуждаются.

Напомним, что Средний коридор был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы и проходит по территории Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана и Грузии до Европы. На всем маршруте создан единый тариф, действует принцип "единого окна".

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Версия на азербайджанском языке CBRA-nın rəhbəri: "Orta Dəhliz yeni imkanlar yaradıb"

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