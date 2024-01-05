Глава CBRA: Средний коридор создал новые возможности

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) создал новые возможности.

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) создал новые возможности.

Об этом Report заявил глава Ассоциации трансграничных исследований (Cross-Border Research Association - CBRA) Майкл Эллис.

По его словам, в настоящее время возможностями этого маршрута пользуются европейские страны.

"Я очень рад, что Азербайджан электронизирует транспортные перевозки. Страны Среднего коридора должны облегчить прохождение грузов. Важным фактором в этом направлении является обмен информацией. В настоящее время в мире существует ряд проблем с транспортным потоком. Контейнеры должны транспортироваться быстро. Объемы торговли в мире растут, соответственно, транспортные сети должны расширяться", - заявил М. Эллис.

По его словам, российско-украинская война негативно сказалась на перевозках. "При этом война показала, что имеющихся транспортных возможностей недостаточно, и роль Среднего коридора возросла", - отметил глава CBRA.

Он также коснулся сотрудничества возглавляемой им Ассоциации с Азербайджаном, отметив, что перспективы данного сотрудничества обсуждаются.

Напомним, что Средний коридор был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы и проходит по территории Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана и Грузии до Европы. На всем маршруте создан единый тариф, действует принцип "единого окна".