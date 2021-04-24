Гендиректор TCDD: Грузоперевозки по БТК выросли более чем на 100%

БТК был открыт 30 октября 2017 года

"В первом квартале этого года железнодорожные перевозки из Турции в Европу выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор Турецкой государственной железной дороги (TCDD Transportation) Гасан Пезюк.

"Наиболее важным для Турции фактором в мировой конкуренции является транспортный сектор. Под лидерством нашего президента, руководством Министерства транспорта и инфраструктуры в нашем секторе есть результаты, которыми все мы гордимся, и самую большую поддержку нашим экспортерам мы оказываем посредством международных железнодорожных перевозок. В прошлом году TCDD Transportation зафиксировала рост на 60% в перевозках в Иран, более чем на 100% в перевозках по коридору Баку-Тбилиси-Карс и Средиземному морю, и на 25% в перевозках в Европу", - сказал Г.Пезюк.

БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.