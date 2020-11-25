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ГДП: Наличие автобусных остановок на перекрестках в Баку создает проблемы

ГДП: Наличие автобусных остановок на перекрестках в Баку создает проблемы Одной из проблем является размещение остановок такси внутри автобусных остановок
Инфраструктура
25 ноября 2020 г. 12:01
ГДП: Наличие автобусных остановок на перекрестках в Баку создает проблемы

Сегодня автобусные остановки в Баку ставят на перекрестках, что создает большие проблемы.

Как сообщает Report, об этом в ходе Online Baku City Forum сказал начальник Главного управления Государственной дорожной полиции (ГДП) Министерства внутренних дел, полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев.

"На однополосных дорогах с двухсторонним движением создаются остановки без карманов. Это мешает другим участникам движения, а также создает пробки на дорогах. Одной из проблем является размещение остановок такси внутри автобусных остановок. Сейчас метро не работает, и по этой причине основная нагрузка в пассажироперевозке приходится на автобусы. К сожалению, во многих случаях водители автобусов нарушают правила. Несоблюдение интервалов автобусов, гонка на дорогах вызывает недовольства. В последнее время беспокоят также неработающие светофоры из-за интенсивных дождей. На это жалуются и граждане. Светофоры перестают работать, как только идет дождь, что создают проблемы и нашим сотрудникам. Я бы рекомендовал контролировать их деятельность", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке DYP: Bakıda avtobus dayanacaqlarının yolayrıclarında olması problem yaradır

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