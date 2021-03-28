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Факты сноса религиозных сооружений в различных странах

Факты сноса религиозных сооружений в различных странах Политический обозреватель Кямал Султанов прокомментировал вопрос сноса незаконного строения 2017 года в Джабраильском районе, ранее оккупированном Арменией.
Инфраструктура
28 марта 2021 г. 20:28
Факты сноса религиозных сооружений в различных странах

Политический обозреватель Кямал Султанов прокомментировал вопрос сноса незаконного строения 2017 года в Джабраильском районе, ранее оккупированном Арменией.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политобозреватель привел примеры сноса мечетей, синагог и церквей в различных странах по тем или иным причинам за последнее время.

По причине незаконного строения были снесены:

2012 год - Снесена мечеть в Сильвании (Израиль);

2016 год - Мечеть в лагере для мигрантов под Кале (Франция);

2019 год - Снесен единственный мусульманский молельный дом в Калининградской области (Россия);

2019 год - Снесена синагога столетней постройки в Новы-Тарге (Польше);

2020 год - Снесена мечеть в Невинномысске (Ставропольский край, Россия);

Далее политический обозреватель привел примеры сноса по экономической причине или благоустройстве территории:

Власти планируют снести синагогу, ради строения нового жилья в Сейле (Великобритания);

Снесен собор Св.Ламберта под Кельном (Германия), строительство XIX века, рядом угольный разрез;

В завершении К.Султанов назвал строительства, снесенные без объяснения причины или мешающие другим постройкам:

2011 год - Снесена мечеть 1894 года в Выползовом переулке (Москва);

2015 год -Церкви Сен-Пьер-о-Льен в департаменте Мен и Луара, Сен-Жак в Пикардии разрушены экскаваторами (Франция);

2015 год - Снесена старейшая на Ямале мечеть «Нур Ислама» в городе Новый Уренгой, некогда входившая в состав Духовного управления мусульман Азиатской части России;

2019 год - За ночь снесена мечеть «Нур-Усман» в Екатеринбурге (Россия), мешающая строительству Ледовой арены;

2020 год - В присутствии премьер-министра и многочисленных высоких гостей снесен исторический памятник XVI века - мечеть Бабри Масджид в городе Айодхья (Индия).

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