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Еще одна российская авиакомпания начнет прямые рейсы в Азербайджан

Еще одна российская авиакомпания начнет прямые рейсы в Азербайджан Российская авиакомпания Red Wings будет осуществлять прямые рейсы в Азербайджан
Инфраструктура
24 марта 2021 г. 16:23
Еще одна российская авиакомпания начнет прямые рейсы в Азербайджан

Российская авиакомпания Red Wings будет осуществлять прямые рейсы в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил генеральный директор Red Wings Евгений Ключарев.

По его словам, авиакомпания будет организовывать авиарейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Азербайджан: "Организация авиарейсов будет осуществляться по мере стабилизации ситуации с пандемией коронавируса".

Э. Ключарев добавил, что из екатеринбургского аэропорта Кольцово будут организованы авиарейсы в Казахстан и Узбекистан, а также в Азербайджан.

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