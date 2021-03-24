Еще одна российская авиакомпания начнет прямые рейсы в Азербайджан

Российская авиакомпания Red Wings будет осуществлять прямые рейсы в Азербайджан

Российская авиакомпания Red Wings будет осуществлять прямые рейсы в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил генеральный директор Red Wings Евгений Ключарев.

По его словам, авиакомпания будет организовывать авиарейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Азербайджан: "Организация авиарейсов будет осуществляться по мере стабилизации ситуации с пандемией коронавируса".

Э. Ключарев добавил, что из екатеринбургского аэропорта Кольцово будут организованы авиарейсы в Казахстан и Узбекистан, а также в Азербайджан.