Emirates приостановило регистрацию вылетающих из аэропорта Дубая из-за погоды

Авиакомпания Emirates приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за проблем, вызванных погодой и дорожными условиями.

Авиакомпания Emirates приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за проблем, вызванных погодой и дорожными условиями.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании в соцсети "X".

"Emirates приостанавливает регистрацию для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8.00 17 апреля до полуночи из-за оперативных проблем, вызванных плохой погодой и дорожными условиями", - сказано в сообщении.

Клиентам предлагают связаться со своим агентом по бронированию или посетить сайт компании для повторного бронирования. Также отмечается, что посетителей, прибывающих в Дубай и уже находящихся в пути, будут продолжать оформлять.