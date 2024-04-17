О нас

Emirates приостановило регистрацию вылетающих из аэропорта Дубая из-за погоды

Emirates приостановило регистрацию вылетающих из аэропорта Дубая из-за погоды Авиакомпания Emirates приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за проблем, вызванных погодой и дорожными условиями.
Инфраструктура
17 апреля 2024 г. 10:38
Emirates приостановило регистрацию вылетающих из аэропорта Дубая из-за погоды

Авиакомпания Emirates приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за проблем, вызванных погодой и дорожными условиями.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании в соцсети "X".

"Emirates приостанавливает регистрацию для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8.00 17 апреля до полуночи из-за оперативных проблем, вызванных плохой погодой и дорожными условиями", - сказано в сообщении.

Клиентам предлагают связаться со своим агентом по бронированию или посетить сайт компании для повторного бронирования. Также отмечается, что посетителей, прибывающих в Дубай и уже находящихся в пути, будут продолжать оформлять.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Началось строительство автомобильной дороги в Аскеран
ФотоНачалось строительство автомобильной дороги в Аскеран
17 апреля 2024 г. 09:59
В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта
В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта
17 апреля 2024 г. 08:23
Пилоты American Airlines сообщили о всплеске проблем в сфере безопасности
Пилоты American Airlines сообщили о всплеске проблем в сфере безопасности
16 апреля 2024 г. 17:45
Завершается строительство нового надземного пешеходного перехода на дороге Баку-Губа
ФотоЗавершается строительство нового надземного пешеходного перехода на дороге Баку-Губа
16 апреля 2024 г. 16:42
В Азербайджане выросли грузо- и пассажироперевозки авиатранспортом
В Азербайджане выросли грузо- и пассажироперевозки авиатранспортом
16 апреля 2024 г. 15:01
Ильхам Алиев: Закладка фундамента Ширванского оросительного канала - знаменательное событие
Ильхам Алиев: Закладка фундамента Ширванского оросительного канала - знаменательное событие
16 апреля 2024 г. 13:35
Грузовые и пассажирские перевозки по железным дорогам в Азербайджане увеличились
Грузовые и пассажирские перевозки по железным дорогам в Азербайджане увеличились
16 апреля 2024 г. 13:05
Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль 16 апреля
Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль 16 апреля
16 апреля 2024 г. 12:17
В Нахчыване зарегистрированы права собственности на более чем 2 тыс. объектов недвижимости
В Нахчыване зарегистрированы права собственности на более чем 2 тыс. объектов недвижимости
16 апреля 2024 г. 10:59
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
16 апреля 2024 г. 08:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi