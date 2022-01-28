Эксперт о значимости организации автобусных рейсов в Шушу и Агдам

”Открытие регулярных автобусных рейсов в Шушу и Агдам даст потенциальным инвесторам возможность оценить экономический потенциал региона".

Открытие регулярных автобусных рейсов в Шушу и Агдам даст потенциальным инвесторам возможность оценить экономический потенциал региона.

Об этом Report сообщил экономист Амал Гасанли.

Он отметил, что азербайджанским властям удалось за короткий срок реализовать, казалось бы, невозможное в направлении восстановления освобожденных от оккупации территорий: “Восстановление освобожденных от оккупации территорий было определено главой государства приоритетным направлением. На этих территориях ведутся беспрецедентные по интенсивности восстановительные работы. Важным аспектом является восстановление транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Были проведены широкомасштабные работы по прокладке новых дорог, восстановлению уже существующих, строительству аэропортов. В результате в ноябре прошлого года была сдана в эксплуатацию дорога "Зяфяр", соединившая Физули и Шушу. Новый аэропорт в Физули уже принимает воздушные суда, в том числе международные рейсы”.

Эксперт убежден, что открытие регулярных автобусных рейсов в эти районы сулит экономические дивиденды: “На эти рейсы высокий спрос. Благодаря цифровизации транспортного сектора пассажиры сегодня имеют возможность бронировать билеты онлайн, не выходя из дома. Доступность билетов благотворно отразится на объемах продаж. Поездки осуществляются на автобусах, которые обеспечивают комфортное и безопасное путешествие, что важно с точки зрения стимулирования спроса. Все эти факторы могут внести большой вклад в рентабельность пассажирских перевозок по этим маршрутам. Учитывая темпы созидательно-восстановительных работ в Карабахе, можно предположить, что в ближайшем будущем ареал таких визитов значительно расширится. Это даст потенциальным инвесторам широкие возможности для оценки экономического потенциала Карабаха".

Отметим, что с 24 января нынешнего организуются регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам. Билеты продаются посредством портала www.yolumuzqarabaga.az .

Напомним, что автобусные рейсы Ахмедбейли-Шуша будут выполняться 4 раза в неделю, а по другим направлениям - 2 раза в неделю. Стоимость билета Баку-Шуша-Баку составляет 10,4 маната, Баку-Агдам-Баку-9,4 маната, Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли-7 манатов, Барда-Агдам-Барда-5 манатов, Международный аэропорт Физули-Шуша-Физули-6 манатов.