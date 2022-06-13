Эксперт: Геополитическая ситуация в регионе повышает значение грузоперевозок через Азербайджан

В настоящее время все внимание в сфере международных грузоперевозок приковано к региону, где находится Азербайджан.

В настоящее время все внимание в сфере международных грузоперевозок приковано к региону, где находится Азербайджан.

Об этом Report сообщил эксперт в области транспорта Рауф Агамирзоев.

Эксперт отметил, что начало российско-украинской войны повысило интерес к этому региону: "В Азербайджане грузы перевозятся, в основном, по автомобильным дорогам. Далее следуют трубопроводы и железнодорожный транспорт. В еще меньшем объеме осуществляются морские и воздушные перевозки. Многие традиционные сухопутные пути были закрыты из-за войны между Россией и Украиной и санкций против России. Все дороги из России в направлении Польши, Украины, Финляндии через Латвию, Эстонию, Беларусь сейчас закрыты. Поэтому все внимание уделяется южному направлению. В нашем регионе есть мультимодальные перевозки. Есть международный Транскаспийский маршрут (Средний коридор), соединяющий Восток с Западом, маршрут Тихий океан-Центральная Азия. После завершения первой фазы развития Бакинского порта у нас есть возможность принять 15 млн тонн грузов и 100 тысяч TEU, то есть 20-футовых контейнеров. Грузоперевозки с Востока проходят через Азербайджан и Грузию и оттуда на юг Европы. Преимущество для Азербайджана в том, что мы не зависим от одного порта. На Каспии у нас также есть международный морской торговый порт Говсан. С другой стороны, строится порт Зиря".

По его словам, после 2017 года Азербайджан проделал много работ в железнодорожной сфере: "Эта работа продолжается. Обновлено дорожное покрытие и система сигнализации в направлении Баку-Беюк Кесик. Автомобильная дорога из Баку в Гянджу уже расширена до 4 полос движения. Дорожная инфраструктура создается на территории в 130 километров от Гянджи до Красного моста".

Агамирзоев рассказал, что в Грузии строится туннельный комплекс на Рикотском перевале в рамках коридора Восток-Запад: "Строительство туннеля планируется завершить в этом году. Оно серьезно повлияет как на скорость, так и на объем грузоперевозок и позволит провозить по этому коридору 50 млн тонн грузов. После открытия Зангезурского коридора на территории Турции появятся новые возможности для Азербайджана. Мы получим кратчайший путь к порту Мерсин в Турции. В будущем планируется проложить железнодорожные линии и в турецкий порт Трабзон. Также в провинции Ризе на северо-востоке Турции в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию логистический терминал и порт. Все это создает новые возможности в регионе. После открытия Зангезурского коридора появится альтернативный выход к Черному и Средиземному морям".