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    Джавид Гурбанов: Транзитные грузоперевозки через Азербайджан будут увеличены

    Aзербайджанские железные дороги ведут поиски путей привлечения новых транзитных грузов

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В этом году количество железнодорожных грузовых вагонов, курсирующих по транспортному маршруту Украина-Средняя Азия через территорию Азербайджана, увеличилось. Если в прошлом году количество вагонов было равно 460, в этом году оно превысило 2 000.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Aзербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

    "Мы планируем увеличить объем транзитных грузоперевозок через территорию страны. В настоящее время ведутся поиски путей привлечения новых транзитных грузов", - добавил Дж.Гурбанов.  

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