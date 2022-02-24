Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL

Президент AZAL Джахангир Аскеров в четверг представил коллективу компании нового вице-президента AZAL Самира Рзаева.

Президент AZAL Джахангир Аскеров в четверг представил коллективу компании нового вице-президента AZAL Самира Рзаева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Самир Рзаев назначен на данную должность соответствующим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Джахангир Аскеров отметил, что Самир Рзаев окончив Азербайджанский Государственный Экономический Университет, продолжил обучение в университете Дарема в Великобритании. В этом университете он получил степень магистра, учась по специальности "Финансы и инвестиции".

Президент AZAL подчеркнул высокие профессиональные навыки Самира Рзаева, отметив его большой управленческий опыт работы на руководящих финансовых должностях.