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Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL

Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL Президент AZAL Джахангир Аскеров в четверг представил коллективу компании нового вице-президента AZAL Самира Рзаева.
Инфраструктура
24 февраля 2022 г. 17:21
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL

Президент AZAL Джахангир Аскеров в четверг представил коллективу компании нового вице-президента AZAL Самира Рзаева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Самир Рзаев назначен на данную должность соответствующим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Джахангир Аскеров отметил, что Самир Рзаев окончив Азербайджанский Государственный Экономический Университет, продолжил обучение в университете Дарема в Великобритании. В этом университете он получил степень магистра, учась по специальности "Финансы и инвестиции".

Президент AZAL подчеркнул высокие профессиональные навыки Самира Рзаева, отметив его большой управленческий опыт работы на руководящих финансовых должностях.

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Версия на английском языке AZAL gets new vice-president
Версия на азербайджанском языке AZAL-a yeni vitse-prezident təyin olunub

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