Движение у въезда в поселок Локбатан ограничивается

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В связи с ремонтно-строительными работами движение автотранспортных средств у въезда в поселок Локбатан Гарадагского района с улицы 28 Мая (под железнодорожным мостом) будет с сегодняшней ночи ограничено на короткий промежуток времени.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По информации, водители смогут попасть в поселок, воспользовавшись в качестве альтернативы улицей Наримана Нариманова.