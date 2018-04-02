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    Движение у въезда в поселок Локбатан ограничивается

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В связи с ремонтно-строительными работами движение автотранспортных средств у въезда в поселок Локбатан Гарадагского района с улицы 28 Мая (под железнодорожным мостом) будет с сегодняшней ночи ограничено на короткий промежуток времени.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

    По информации, водители смогут попасть в поселок, воспользовавшись в качестве альтернативы улицей Наримана Нариманова. 

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