Диагностика объема водных ресурсов будет возможна с точностью до 80-95%

С помощью спутниковых снимков Azersky, современных инструментов анализа и мониторинга можно будет с точностью до 80-95% определить местонахождение водных ресурсов Азербайджана

В ОАО "Азеркосмос" по инициативе ООО Virtual Azerbaijan Group of Companies состоялась встреча по оценке водных ресурсов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос".

Основной целью встречи было изучение водных ресурсов Азербайджана посредством спутниковых снимков, анализ и правильная обработка информации о подземных водных ресурсах. Стороны обсудили спутниковые снимки водных ресурсов нашей страны и исследования по 16 различным параметрам.

Отмечено, что в настоящее время в нашей стране используются традиционные методы определения запасов подземных вод. А это требует много времени и финансовых ресурсов. С помощью спутниковых снимков Azersky, современных инструментов анализа и мониторинга можно будет с точностью до 80-95% определить местонахождение водных ресурсов, особенно подземных вод на территории страны.