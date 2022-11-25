Депутат: В школе на 1 200 ученических мест обучаются 4 500 учащихся

В школах на 1 200 ученических мест в поселках Мардакян, Шаган, Бузовна и Гала обучаются по 4 500 учащихся.

В школах на 1 200 ученических мест в поселках Мардакян, Шаган, Бузовна и Гала обучаются по 4 500 учащихся.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Рауф Алиев.

Для решения этой проблемы депутат предложил принять государственную программу по устранению переполненности классов в школах и строительство дополнительных учебных корпусов.

Депутат также коснулся проблемы, связанной с подземными водами.

"Мы направили вместе с другими депутатами письмо премьер-министру Али Асадову с предложением о строительстве новых поселков. Самая плачевная ситуация после дождя наблюдается в поселке Шаган", - сказал Р.Алиев.