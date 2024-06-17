Перевалка контейнерных грузов в порту Актау для транспортировки по ТМТМ возросла вдвое

Актауский морской порт в январе-мае 2024 года обработал свыше 14,3 тыс.TEU для транспортировки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор).

Актауский морской порт в январе-мае 2024 года обработал свыше 14,3 тыс.TEU-контейнеров для транспортировки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение железнодорожного оператора "Казахстан темир жолы", в состав которого входит порт.

“Актауский порт за пять месяцев обработал свыше 14,3 тыс. TEU для транспортировки по ТМТМ, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года”, - говорится в информации.

Общая перевалка контейнеров через порт за 5 месяцев достигла более 15,8 тыс. TEU, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе в мае порт перевалил свыше 5,1 тыс. TEU.

"Наблюдается высокий рост контейнерных перевозок, в том числе в два раза по Транскаспийскому международному транспортному маршруту из КНР в Европейские страны. Многие отправители переориентировали свои грузы по ТМТМ. Сегодня у этого маршрута высокий потенциал. Главные преимущества - срок доставки грузов и его большая безопасность в пути, чем через Суэцкий канал", - отметил главный диспетчер морского порта Вадим Новиков, слова которого приводятся в сообщении.

Для обработки высоких объемов перевалки контейнерных грузов в августе этого года морской порт пополнится современной мощной перегрузочной техникой: ричстакерами и портальным краном с высокой грузоподъемностью 65 тонн, предназначенный для перевалки генеральных и навалочных грузов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.