Buta Airways открывает рейсы в Аланью

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ С 7 июня 2018 года Buta Airways начинает прямые рейсы в популярный курорт Турции – Аланью.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, минимальный тариф по направлению Баку-Аланья (аэропорт "Газипаша"), как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).

Полеты будут совершаться два раза в неделю – по четвергам и субботам.

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж.

Будучи лоукостером, в минимальном тарифе такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.