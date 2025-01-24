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BP-Azerbaijan планирует строительство новой платформы на "Шахдениз"

BP-Azerbaijan планирует строительство новой платформы на "Шахдениз" Компания BP-Azerbaijan планирует строительство новой платформы на месторождении Шах-Дениз.
Инфраструктура
24 января 2025 г. 10:51
BP-Azerbaijan планирует строительство новой платформы на Шахдениз

Компания BP-Azerbaijan планирует строительство новой платформы на месторождении "Шахдениз".

Как передает Report, об этом сообщила журналистам глава пресс-службы компании Тамам Баятлы.

"Это будет совершенно новая платформа, она будет компрессорная и предназначена для улавливания газа низкого давления с некоторых пластов месторождения "Шахдениз" и доставки его на Сангачальский терминал",- сказала Баятлы.

Баятлы сказала, что проект строительства новой платформы будет представлен общественности на следующей неделе, а в третью неделю февраля состоятся общественные слушания по отчету оценки воздействия строительства платформы на окружающую среду.

"Решение по окончательному финансированию (FID) будет принято в этом году",- сказала Баятлы.

Глава пресс-службы добавила, что платформа будет работать без присутствия человека. "Газ низкого давления с платформ Alpha и Bravo будет собираться здесь и после повышения давления направляться на Сангачальский терминал", - добавила она.

По словам Баятлы, строительство платформы потребует миллиардных инвестиций.

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Версия на английском языке BP Azerbaijan plans to build new platform on Shah Deniz
Версия на азербайджанском языке “BP-Azərbaycan” "Şahdəniz"də yeni platformanın tikintisini planlaşdırır

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