BP-Azerbaijan планирует строительство новой платформы на "Шахдениз"

Компания BP-Azerbaijan планирует строительство новой платформы на месторождении Шах-Дениз.

Компания BP-Azerbaijan планирует строительство новой платформы на месторождении "Шахдениз".

Как передает Report, об этом сообщила журналистам глава пресс-службы компании Тамам Баятлы.

"Это будет совершенно новая платформа, она будет компрессорная и предназначена для улавливания газа низкого давления с некоторых пластов месторождения "Шахдениз" и доставки его на Сангачальский терминал",- сказала Баятлы.

Баятлы сказала, что проект строительства новой платформы будет представлен общественности на следующей неделе, а в третью неделю февраля состоятся общественные слушания по отчету оценки воздействия строительства платформы на окружающую среду.

"Решение по окончательному финансированию (FID) будет принято в этом году",- сказала Баятлы.

Глава пресс-службы добавила, что платформа будет работать без присутствия человека. "Газ низкого давления с платформ Alpha и Bravo будет собираться здесь и после повышения давления направляться на Сангачальский терминал", - добавила она.

По словам Баятлы, строительство платформы потребует миллиардных инвестиций.