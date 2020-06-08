BNA выполнил пассажироперевозки по 13 направлениям в дни строгого карантина

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В дни введения строгого карантинного режима 6-7 июня Бакинское транспортное агентство оказало поддержку ряду госучреждений и организаций, нуждающихся в транспортных услугах для перевозки своих работников.

Как сообщили Reportв BNA, с этой целью были выполнены пассажироперевозки по 13 направлениям.

Всего к перевозкам было привлечено около 40 автобусов, определенное количество автобусов и водителей находилось в резерве.

Пассажироперевозки возобновлены с 06:00 8 июня. С целью удовлетворения спроса пассажиров на линии выпущено около 1 900 автобусов, что на 15-20% больше, чем в прошлом году.