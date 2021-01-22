BNA: Пассажиропоток резко возрос после отмены SMS-разрешений

После смягчения особого карантинного режима на территории страны пассажиропоток на маршрутных линиях в Баку резко возрос

После смягчения особого карантинного режима на территории Азербайджана пассажиропоток на маршрутных линиях в Баку резко возрос.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев.

По его словам, увеличение числа пассажиров связано с отменой SMS-разрешений: "В день отмены SMS-разрешений 18 января количество пассажиров в Баку увеличилось на 12%. По сравнению с тем же днем предыдущей недели, количество пассажиров увеличилось на 200 тыс. человек. Но, несмотря на это, плотного пассажиропотока не наблюдалось, поскольку в соответствии с предварительным планом количество автобусов на маршрутах, а также резервных автобусов было увеличено. С 25 января в Баку возобновят работу большинство объектов сферы услуг и торговли. Для этого также готовится новый транспортный план на следующую неделю. В соответствии с планом, будет определено количество автобусов, находящихся в наличии и в резерве, а также будет рассчитываться интервал экспресс-автобусов".