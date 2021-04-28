BNA: 320 новых автобусов будут доставлены в столицу в этом и следующем году

BNA: 320 новых автобусов будут доставлены в столицу в этом и следующем году

В настоящее время в Баку ежедневно перевозится 630 тысяч пассажиров

https://static.report.az/photo/d4c623db-6cdb-357f-8521-ec75d909eae8.jfif https://static.report.az/photo/d4c623db-6cdb-357f-8521-ec75d909eae8.jfif

С 2015 года в столице обновлено 968 пассажирских автобусов. Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вусал Керимли. По его словам, только в 2020 году было закуплено 119 новых автобусов. "724 автобуса были доставлены в страну в рамках тендеров, проведенных агентством, а 244 - частными перевозчиками. В этом и следующем году еще 320 автобусов будут доставлены в столицу и будут задействованы в перевозке пассажиров. В настоящее время в Баку ежедневно перевозится 630 тысяч пассажиров", - сказал он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Фото BNA: Bu il və gələn il paytaxta 320 yeni avtobus gətiriləcək