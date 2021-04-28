О нас
Report Georgia
Аудио новости

BNA: 320 новых автобусов будут доставлены в столицу в этом и следующем году

BNA: 320 новых автобусов будут доставлены в столицу в этом и следующем году В настоящее время в Баку ежедневно перевозится 630 тысяч пассажиров
Инфраструктура
28 апреля 2021 г. 12:43
BNA: 320 новых автобусов будут доставлены в столицу в этом и следующем году

С 2015 года в столице обновлено 968 пассажирских автобусов.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вусал Керимли.

По его словам, только в 2020 году было закуплено 119 новых автобусов.

"724 автобуса были доставлены в страну в рамках тендеров, проведенных агентством, а 244 - частными перевозчиками. В этом и следующем году еще 320 автобусов будут доставлены в столицу и будут задействованы в перевозке пассажиров. В настоящее время в Баку ежедневно перевозится 630 тысяч пассажиров", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBNA: Bu il və gələn il paytaxta 320 yeni avtobus gətiriləcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев принял главу Boeing Commercial Airplanes
Президент Ильхам Алиев принял главу Boeing Commercial Airplanes
28 апреля 2021 г. 12:27
Заложен фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз
Заложен фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз
27 апреля 2021 г. 15:29
Азербайджан объявил количество автобусных маршрутов в Россию и Турцию
Азербайджан объявил количество автобусных маршрутов в Россию и Турцию
27 апреля 2021 г. 12:46
Микаил Джаббаров: Необходимо повысить долю отечественных компаний в международных грузоперевозках
Микаил Джаббаров: Необходимо повысить долю отечественных компаний в международных грузоперевозках
26 апреля 2021 г. 13:59
В Хатаинском районе Баку не будет воды
В Хатаинском районе Баку не будет воды
25 апреля 2021 г. 13:48
На проспекте Гейдара Алиева произошло тяжелое ДТП
На проспекте Гейдара Алиева произошло тяжелое ДТП
24 апреля 2021 г. 15:30
Гендиректор TCDD: Грузоперевозки по БТК выросли более чем на 100%
Гендиректор TCDD: Грузоперевозки по БТК выросли более чем на 100%
24 апреля 2021 г. 14:50
Коммунальные структуры Баку продезинфицировали улицы и проспекты
Коммунальные структуры Баку продезинфицировали улицы и проспекты
24 апреля 2021 г. 10:31
Совершавшие полеты в Карабах заслуженные пилоты поделились воспоминаниями
Совершавшие полеты в Карабах заслуженные пилоты поделились воспоминаниями
22 апреля 2021 г. 18:56
К вулканам в Гобустане проложат новую дорогу
К вулканам в Гобустане проложат новую дорогу
22 апреля 2021 г. 17:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi