BNA: 320 новых автобусов будут доставлены в столицу в этом и следующем году

С 2015 года в столице обновлено 968 пассажирских автобусов.
Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вусал Керимли.
По его словам, только в 2020 году было закуплено 119 новых автобусов.
"724 автобуса были доставлены в страну в рамках тендеров, проведенных агентством, а 244 - частными перевозчиками. В этом и следующем году еще 320 автобусов будут доставлены в столицу и будут задействованы в перевозке пассажиров. В настоящее время в Баку ежедневно перевозится 630 тысяч пассажиров", - сказал он.