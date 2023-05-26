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Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июнь поступят в продажу

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июнь поступят в продажу Билеты на запланированные в июне регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, в Шушу и Агдам поступят в продажу 29 мая в 12:00.
Инфраструктура
26 мая 2023 г. 15:02
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июнь поступят в продажу

Билеты на запланированные в июне регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, в Шушу и Агдам поступят в продажу 29 мая в 12:00.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az с целью обеспечения систематизации пассажирских перевозок и формирования базы данных. Портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации получения разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов и определения лиц, на которых будет распространяться льгота.

Пассажиры должны заранее забронировать билеты на отправление и возвращение одновременно.

Первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə iyun ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

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