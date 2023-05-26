Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июнь поступят в продажу

Билеты на запланированные в июне регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, в Шушу и Агдам поступят в продажу 29 мая в 12:00.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Продажа билетов осуществляется онлайн через портал
Пассажиры должны заранее забронировать билеты на отправление и возвращение одновременно.
Первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года.