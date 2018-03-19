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    Baku Bus: В движении некоторых автобусов возникли задержки

    Это связано с плотностью движения на центральных улицах

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Из-за праздничных мероприятий по случаю праздника Новруз на некоторых центральных улицах Баку наблюдается плотность движения автомобилей. В связи с этим возникли временные задержки в движении некоторых автобусов Baku Bus.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы Baku Bus Мансур Пириев.

    По его словам, график движения автобусов восстановится после нормализации движения на следующих дорогах:

    1. Тбилисский проспект - в направлении города, улица академика Шафаята Мехтиева;

    2. Проспект Гара Гараева – от пересечения с улицей Узбекистан в направлении станции метро "Кёроглу";

    3. Улица 28 мая - от пересечения с улицей Пушкина до улицы Р.Бехбудова;

    4. Улица А.Джалилова - улица Ф.Байрамова;

    5. Проспект Бюльбюля - улица Хагани;

    6. Проспект Нобеля - улица Сулеймана Ахмедова;

    7. Следующие по улице Юсифа Сафарова к мосту Джаваншира транспортные средства перенаправляются на улицу М.Мехтизаде;

    8. Проспект Зарифы Алиевой.

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