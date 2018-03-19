Baku Bus: В движении некоторых автобусов возникли задержки

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Из-за праздничных мероприятий по случаю праздника Новруз на некоторых центральных улицах Баку наблюдается плотность движения автомобилей. В связи с этим возникли временные задержки в движении некоторых автобусов Baku Bus.
Об этом сообщил Report глава пресс-службы Baku Bus Мансур Пириев.
По его словам, график движения автобусов восстановится после нормализации движения на следующих дорогах:
1. Тбилисский проспект - в направлении города, улица академика Шафаята Мехтиева;
2. Проспект Гара Гараева – от пересечения с улицей Узбекистан в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Улица 28 мая - от пересечения с улицей Пушкина до улицы Р.Бехбудова;
4. Улица А.Джалилова - улица Ф.Байрамова;
5. Проспект Бюльбюля - улица Хагани;
6. Проспект Нобеля - улица Сулеймана Ахмедова;
7. Следующие по улице Юсифа Сафарова к мосту Джаваншира транспортные средства перенаправляются на улицу М.Мехтизаде;
8. Проспект Зарифы Алиевой.
Aynur BayramovaАвтор новости
Поделиться в Facebook