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Бакинский порт подписал Меморандум о взаимопонимании с портом Антверпена

Бакинский порт подписал Меморандум о взаимопонимании с портом Антверпена Подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании стал продолжением первого Меморандума о взаимопонимании, подписанного между организациями 15-го июля, 2015 года
Инфраструктура
15 января 2021 г. 15:27
Бакинский порт подписал Меморандум о взаимопонимании с портом Антверпена

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" подписал Меморандум о взаимопонимании с тренинговым центром Международного порта Антверпен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский порт.

Меморандум, подписанный генеральным директором Бакинского порта Талехом Зиядовым и Директором Международного порта Антверпен Марио Ливенсом, предусматривает сотрудничество между тренинговыми центрами двух организаций в области подготовки профессиональных кадров. Следует отметить, что подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании стал продолжением первого Меморандума о взаимопонимании, подписанного между организациями 15-го июля, 2015 года.

Портовый тренинговый центр в Антверпен будет преподавать темы охраны окружающей среды и труда, торговые и операционные процессы, инновации и цифровизация.

Гендиректор Бакинского порта отметил, что начало сотрудничества с ведущим Европейским портом в области подготовки профессиональных кадров придаст импульс еще большему прогрессу в этой сфере: “Развитие человеческого капитала в портовой сфере всегда было в центре внимания Бакинского порта. Неслучайно первый Меморандум о взаимопонимании был подписан с учебным центром пять лет назад, а подписанный сегодня документ на следующие пять лет предоставит возможность десяткам сотрудников порта на краткосрочное и долгосрочное обучение в ведущем учебном центре Европы, которое отвечает требованиям 21-го века”.

Марио Ливенс, директор Международного порта Антверпен, отметил: “Начало сотрудничества с ведущим портом на Каспийском море даёт нам большие возможности. Будучи центром основных транзитных маршрутов, Азербайджан и Бакинский порт играют важную роль в торговле между Европой и Азией, и региональное значение Азербайджана будет продолжать расти в ближайшие годы. В качестве Международного порта Антверпен и тренингового центра, мы начали наше сотрудничество в Евразийском регионе с Бакинским Портом, потому что верим в потенциал этого региона”.

Портовый тренинговый центр Антверпена действует с 1977 года и специализируется на обучении портовых сотрудников по всему миру. С момента основания более 15 000 человек со всего мира приобрели знания и навыки на профессиональных тренингах, организованных центром.

В 2019 году порт Антверпен перевалил 240 миллионов тонн грузов, став вторым по величине портом в Европе, после порта Роттердам.

Следует отметить, что Бакинский порт получил сертификат менеджмента качества ISO9001 и экологического менеджмента ISO14001 в 2019 году, а в 2017 году - сертификат менеджмента здоровья и безопасности OHSAS 18001: 2007. В октябре 2019 года, впервые в Каспийском регионе, Бакинский порт получил статус "Зеленого порта" Европейской Организацией Морских Портов (ESPO).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və Antverp limanları Anlaşma Memorandumu imzaladılar

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