Бакинский международный автовокзал переходит на усиленный режим работы

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Бакинский международный автовокзал (БМА) по случаю Рамазан-байрамы внес изменения в график работы. Как сообщили Report в пресс-службе БМА, с 23 по 28 июня автовокзал будет работать в усиленном режиме.

В праздничные дни будет выделено 200 резервных автобусов. Отметим, что в обычные дни выполняется 300-330 рейсов, на которых перевозятся 7,5-8 тыс. пассажиров. В праздничные дни количество рейсов превышает 500, а пассажироперевозки - 16 тыс. человек.

С учетом плотности пассажиропотока в праздничные дни, БМА рекомендует пассажирам приобретать билеты за несколько дней до отъезда. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления.