"Азерсу": В Геранбое и Гёйгёле устраняются последствия интенсивных дождей

ОАО "Азерсу" устраняет последствия интенсивных осадков и селевых потоков, нанесших ущерб источникам воды в Геранбойском и Гейгельском районах.

ОАО "Азерсу" устраняет последствия интенсивных осадков и селевых потоков, нанесших ущерб источникам воды в Геранбойском и Гёйгёльском районах.

Как сообщает Report, в настоящее время работы по очистке инфильтрационной установки в водных источниках продолжаются в интенсивном режиме.

Выпавшие в последние дни сильные осадки и селевые потоки нанесли серьезный ущерб источникам Баллыгая, Бановшали и Кюрекчай, которые снабжают питьевой водой центры городов и некоторые села в Геранбойском и Гёйгёльском районах. Подача питьевой воды была прекращена в населенных пунктах, снабжаемых из Геранбойского, Нафталанского и Ходжалинского водоканалов. В настоящее время на участках продолжаются ремонтно-восстановительные работы.