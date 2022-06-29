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"Азерсу": В Геранбое и Гёйгёле устраняются последствия интенсивных дождей

"Азерсу": В Геранбое и Гёйгёле устраняются последствия интенсивных дождей ОАО "Азерсу" устраняет последствия интенсивных осадков и селевых потоков, нанесших ущерб источникам воды в Геранбойском и Гейгельском районах.
Инфраструктура
29 июня 2022 г. 17:19
Азерсу: В Геранбое и Гёйгёле устраняются последствия интенсивных дождей

ОАО "Азерсу" устраняет последствия интенсивных осадков и селевых потоков, нанесших ущерб источникам воды в Геранбойском и Гёйгёльском районах.

Как сообщает Report, в настоящее время работы по очистке инфильтрационной установки в водных источниках продолжаются в интенсивном режиме.

Выпавшие в последние дни сильные осадки и селевые потоки нанесли серьезный ущерб источникам Баллыгая, Бановшали и Кюрекчай, которые снабжают питьевой водой центры городов и некоторые села в Геранбойском и Гёйгёльском районах. Подача питьевой воды была прекращена в населенных пунктах, снабжаемых из Геранбойского, Нафталанского и Ходжалинского водоканалов. В настоящее время на участках продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu": "Goranboy və Göygöldə yağıntı sularının fəsadı aradan qaldırılır"

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