​"Азерйолсервис" очищает дороги от гололеда

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" перешло на усиленный режим работы в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны. Для очистки автомобильных дорог республики от снега и гололеда привлечено 689 единиц, для обслуживания дорог столицы - 382 единицы техники и механизмов.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации "Азерйолсервис": "В ночные и утренние часы велась работа по очистке дорог от снега, посыпке покрытых наледью территорий песком и солью. В результате обеспечено свободное передвижение транспортных средств. На данный момент нет проблем в передвижении транспорта на улицах и проспектах столицы, а также автомобильных дорогах, ведущих в села и поселки Баку. Работы продолжаются. Для этого у нас есть достаточное количество запасов песка и соли".

"На автомобильных дорогах республики также не наблюдается серьезных проблем. На всех автодорогах республиканского значения обеспечено свободное передвижение транспорта. Непрерывный снегопад и сильный мороз создали определенные проблемы на дорогах, ведущих в высокогорные села. На этих дорогах также ведутся непрерывные работы по очистке от снега и гололеда", - сообщили в "Азерйолсервис".