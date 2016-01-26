 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​"Азерйолсервис" очищает дороги от гололеда

    Для очистки автомобильных дорог республики от снега и гололеда привлечено 689 единиц техники и механизмов

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" перешло на усиленный режим работы в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны. Для очистки автомобильных дорог республики от снега и гололеда привлечено 689 единиц, для обслуживания дорог столицы - 382 единицы техники и механизмов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации "Азерйолсервис": "В ночные и утренние часы велась работа по очистке дорог от снега, посыпке покрытых наледью территорий песком и солью. В результате обеспечено свободное передвижение транспортных средств. На данный момент нет проблем в передвижении транспорта на улицах и проспектах столицы, а также автомобильных дорогах, ведущих в села и поселки Баку. Работы продолжаются. Для этого у нас есть достаточное количество запасов песка и соли".

    "На автомобильных дорогах республики также не наблюдается серьезных проблем. На всех автодорогах республиканского значения обеспечено свободное передвижение транспорта. Непрерывный снегопад и сильный мороз создали определенные проблемы на дорогах, ведущих в высокогорные села. На этих дорогах также ведутся непрерывные работы по очистке от снега и гололеда", - сообщили в "Азерйолсервис". 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi