​Азербайджан увеличит контейнерные перевозки по железной дороге

В этом году ожидается увеличение объема контейнерных перевозок по железной дороге более чем на 50 процентов.

Как сообщает Report, об этом рассказал директор по развитию бизнеса ООО ADY Konteryner, дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Рашад Меджидов в рамках Transport B2B Forum при поддержке Caspian European Club.

По его словам, в прошлом году объем контейнерных грузоперевозок увеличился на 43% по сравнению с 2018 годом.

Он отметил, что в 2019 году по железной дороге перевезено 45 тысяч контейнеров: "Это означает рост на 56 процентов по сравнению с 2018 годом. В этом году мы также прогнозируем рост более чем на 50 процентов, то есть перевозку 75-80 тысяч контейнеров”.