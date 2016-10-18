Азербайджан сократил объем грузоперевозок

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь 2016 года объем грузоперевозок в транспортном секторе Азербайджана составил 164,4 млн. тонн, пассажироперевозок - 1 406,1 млн. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, грузоперевозки сократились в годовом сравнении на 0,9%, пассажироперевозки выросли на 1,9%. Спад грузоперевозок связан с сокращением перевозок в сфере морского, железнодорожного транспорта и посредством трубопроводов.

По информации, грузоперевозки автомобильным транспортом составили 63,8%, посредством трубопроводов - 27%, железнодорожным транспортом – 6,7%, морским транспортом - 2,4%, воздушным транспортом - 0,1%. Кроме того, 88,6% пассажиров воспользовались услугами автомобилей, 11,2% - метро, остальные – воздушным и морским транспортом.

Отметим, что в январе-сентябре текущего года тарифы на грузоперевозки в транспортном секторе в национальной валюте выросли на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В сентябре тарифы на грузоперевозки в месячном исчислении выросли на 1,5%, в том числе, тарифы на транспортировку нефти и газа по трубопроводам - на 2,1% и 1,6% соответственно, стоимость международных грузоперевозок воздушным и железнодорожным транспортом - на 1,6%, морским транспортом – на 1,8%, автомобильным транспортом – на 0,6%. Тарифы на внутренние грузоперевозки не изменились.