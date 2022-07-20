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Эксперт: Азербайджан уже имеет свою уникальную модель развития

Эксперт: Азербайджан уже имеет свою уникальную модель развития Заболевание коронавирусом нового типа (COVID-19), вспыхнувшее в Китае с конца 2019 года и быстро распространившееся по всему миру и превратившееся в пандемию, изменило ход экономических и политических процессов в мире. Тенденции экономической стагнации и
Инфраструктура
20 июля 2022 г. 14:06
Эксперт: Азербайджан уже имеет свою уникальную модель развития

Заболевание коронавирусом нового типа (COVID-19), вспыхнувшее в Китае с конца 2019 года и быстро распространившееся по всему миру и превратившееся в пандемию, изменило ход экономических и политических процессов в мире. Тенденции экономической стагнации и спада в ведущих странах мира уже наблюдаются по всем показателям.

В большинстве стран стремительно растут цены, сопровождающиеся продовольственным и энергетическим кризисом, возникают проблемы с поставками товаров и услуг. Центральные банки все еще предпочитают повышать процентные ставки, чтобы удержать инфляцию. Но и это не выход из ситуации. Потому что ограничение денежных потоков в экономику снижает экономическую активность и реальные доходы людей, создает социальную напряженность. Предприятия полностью или частично прекращают свою деятельность, уровень безработицы растет.

Несмотря на все эти противоречия в мире, Азербайджан динамично развивается, социально-экономическое развитие идет высокими темпами. Азербайджан уже имеет свою уникальную модель развития.

Комментируя Report успешную политику, проводимую в Азербайджане, эксперт по международным отношениям, доктор философии Яхья Бабанлы считает, что Азербайджан создал свою модель во внешней политике.

"На самом деле, сохранение позиции государства, социально-экономической динамики, на фоне геополитических и геоэкономических потрясений и изменений, происходящих в мире, является достаточно сложной задачей. Для этого стране необходимо иметь многоотраслевую экономическую стратегию. Несмотря на коллапс в мировой экономике и экстремальную ситуацию, в Азербайджане продолжаются все социальные мероприятия и успешно реализуется проекты по экономическому развитию. В то же время наша страна оказала финансовую поддержку ВОЗ в борьбе с коронавирусом и направила вакцины нуждающимся государствам", - заявил он.

Эксперт особо подчеркнул, что в последние годы были проведены коренные реформы в налогово-фискальной системе, предприняты меры по либерализации в этих сферах:

"Позитивным фактом является то, что экономика страны построена на тенденциях теории неоинституционализма – методов макроэкономического анализа, связанных с общественными науками", - отметил Бабанлы

"В Азербайджане, переживающем постпандемический и послевоенный период, государство оказывает поддержку социальным пакетами, помощь в самозанятости и предпринимательской деятельности. Ежегодный рост госбюджета - наглядный пример этого. Дело в том, что, несмотря на ущерб, нанесенный пандемией и войной, экономика страны не потеряла устойчивости", - заявил он.

По словам Бабанлы, сегодня в Азербайджане уже стартовал процесс Великого возвращения. На разрушенных оккупацией территориях, спустя 30 лет реализован проект "умного села" с самым современным технологическим оснащением. Началось переселение в село Агалы Зангиланского района. Одновременно проводилось разминирование, восстановление других городов, дорожной инфраструктуры и, самое главное, строительство аэропортов,

Эксперт подчеркнул, что создание такой уникальной инфраструктуры является наглядным показателем экономического роста:
"Все это является результатом правильного использования природных ресурсов Азербайджана в государственных интересах, для политической и экономической безопасности. Можно без преувеличения сказать, что все это является показателем интеллекта и авторитета президента Ильхама Алиева как умелого стратега".

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Версия на азербайджанском языке Qlobal iqtisadi böhran fonunda inkişaf edən Azərbaycan - ŞƏRH

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