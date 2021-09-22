Азербайджан представлен на международном транспортном форуме в Стамбуле

В Стамбуле прошел VI Черноморско-Каспийский международный транспортный форум.

В Стамбуле прошел VI Черноморско-Каспийский международный транспортный форум.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container, дочернюю компанию ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

На мероприятии приняли участие представители и официальные лица ведущих региональных транспортно-логистических компаний и транспортных структур.

Спикеры форума рассказали о международных транспортных коридорах, транзитных возможностях в Черноморско-Каспийском регионе и трансконтинентальных маршрутах. Были затронуты темы о роли Турции как морского и сухопутного узла для контейнерных и грузовых перевозок, новых трансконтинентальных железнодорожных маршрутах через Турцию, роли ТРАСЕCА и каспийских портов в транспортных связях между Европой и Азией. Также состоялся обмен мнениями о создании эффективных железнодорожных услуг, транспортно-логистической инфраструктуры, а также вопрос, касающийся тарифов.

Была подчеркнута растущая роль железнодорожных грузовых перевозок между Европой и Азией в период пандемии.

В форуме также принимают участие представители ООО ADY Container. На форуме директор компании Натиг Джафаров выступил с речью на тему "Пересечение евразийских железнодорожных грузовых коридоров. Новые возможности транзита для железнодорожной сети Азербайджана". Н. Джафаров проинформировал участников форума о транспортных коридорах, проходящих по территории страны, и их возможностях. Он рассказал о проделанной работе по увеличению грузопотока между Европой и Азией. Джафаров также коснулся значения железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в транспортировке грузов в Турцию и Европу, проходящих через Азербайджан из стран Азиатско-Тихоокеанского региона от портов Дальнего Востока России. В качестве нового логистического продукта он подчеркнул роль перевозки контейнеров из китайского города Кашгар в порт Туркменбаши, оттуда фидерными судами в Баку, а затем по БТК в Турцию и Европу, а также контейнерные перевозки фидерными судами между грузинским и украинским портами Поти и Одесса.