Азербайджан и Россия учредили совместное предприятие

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и российская компания "Русагротранс" учредили совместное предприятие "Азрустранс"

Как сообщает Report со ссылкой на Ведомости, об этом сообщили член совета директоров "Русагротранса" Олег Рогачев и гендиректор "Азрустранса" Джавид Гулиев.

Представитель АЖД подтвердил, что у компании с "Русагротрансом" есть проект железнодорожных перевозок зерна, который сегодня будет представлен широкой общественности.

Отметим, что "Азрустранс" зарегистрирован в Баку 6 сентября 2016 года. У АЖД 51%, у "Русагротранса" - 49% акций.

"Азрустранс" будет арендовать зерновозы у обеих сторон, затем у него появится собственный парк. Рогачев отметил, что потребность составляет 2500–3000 зерновозов. У "Азрустранса" будет самый крупный специализированный вагонный парк в регионе, считает Гулиев.

Отметим, что "Азрустранс" ориентируется на Иран, а также на восток Турции, где сосредоточено 25–30% всех турецких мукомольных предприятий. Компания сможет поставлять 1–1,5 млн. тонн в ближайшее время, а потенциал рынка Турции и Ирана огромен. Поэтому партнеры планируют строительство на границе Азербайджана и Ирана зернового терминала на 30 тыс. тонн в год с возможностью расширения. Проект (с землей) оценивается в 20–30 млн. долларов.

Терминал появится на территории свободной экономической зоны "Астара". Зерновой терминал "Азрустранса" сможет работать и как перевалочный пункт для крупнейшего порта Ирана Бендер-Аббас, откуда российское зерно пойдет в Саудовскую Аравию, Дубай, Египет и др.

О.Рогачев добавил, что "Азрустранс" возьмет на себя морские грузопотоки, и в таком случае оценивает потенциал направления в 2,5 млн. тонн зерна в год: "Железнодорожная перевозка зерна дешевле и быстрее на 15–20% и быстрее: через порты Азово-Черноморского бассейна до Ирана – 30–36 суток, через порты Каспия – 16, по суше – 5–6".