О нас
Report Georgia
Аудио новости

AZAL вновь подтвердил международные требования в сфере гражданской авиации

AZAL вновь подтвердил международные требования в сфере гражданской авиации В программу аудита входит проверка основных дисциплин в сфере авиаперевозок, обслуживание парка воздушных судов, безопасность авиаперевозок
Инфраструктура
17 мая 2021 г. 17:30
AZAL вновь подтвердил международные требования в сфере гражданской авиации

Национальный авиаперевозчик AZAL в очередной раз успешно прошел аудит Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IATA Operational Safety Audit (IOSA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Данная аудиторская проверка, которая впервые прошла в дистанционном формате, еще раз подтвердила авиакомпанию "Азербайджанские Авиалинии" как надежного авиаперевозчика, соответствующего самым строгим международным требованиям безопасности в сфере гражданской авиации.

Аудит IOSA (программа IATA "Проверка Эксплуатационной Безопасности") — это программа проверки несколько сотен обязательных стандартов и рекомендуемых процедур, структурированных по нескольким разделам, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита.

В программу аудита входит проверка основных дисциплин в сфере авиаперевозок, таких как наземные, грузовые и полетные операции, обслуживание парка воздушных судов, безопасность авиаперевозок и др.

Аудиторская проверка включает в себя не только оценку производственной деятельности авиакомпании, но и ее организационной структуры. В рамках проверки оценивается система минимизации рисков от влияния человеческого фактора и система обратной связи, позволяющая своевременно обеспечить проведение корректирующих действий. Действия каждого сотрудника авиаперевозчика прописаны до мельчайших подробностей. Это позволяет свести к минимуму все возможные ошибки и недочёты.

"AZAL уже в седьмой раз успешно проходит аудит IOSA – одну из самых важных проверок в сфере безопасности гражданских авиаперевозок. Успешное прохождение аудита в условиях пандемии ещё раз доказывает, что сохранение высочайшего уровня безопасности полетов является ключевым приоритетом нашей авиакомпании", - отметил президент "Азербайджанских Авиалиний" Джахангир Аскеров.

Отметим, что Национальный авиаперевозчик Азербайджана является членом IATA с 1993 года.

Помимо обеспечения строгого уровня безопасности полетов, AZAL не раз был удостоен премии за высокое качество обслуживания пассажиров. Британская консалтинговая компания Skytrax, которая считается самым авторитетным в мире рейтинговой компанией в сфере авиационных перевозок, присудила AZAL престижный четырехзвездочный рейтинг "4 звезды", а также назвала авиакомпанию лучшей среди всех перевозчиков на рынке "Центральной Азии и Индии".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AZAL flights’ safety reaffirmed 
Версия на азербайджанском языке AZAL-la uçmağın təhlükəsiz olduğu bir daha təsdiqlənib

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Президент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
ФотоПрезидент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
12 мая 2021 г. 11:59
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3
11 мая 2021 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi